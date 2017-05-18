Тюмень за день: 18 мая

Фото Сергея Бушуева

Больше 1200 тюменцев покусали клещи на дачах и в парках

С начала апреля в медучреждения Тюмени обратились 1223 человека, обнаруживших на себе присосавшегося клеща. Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, присасывания произошли на дачных участках и в парковых зонах.

Посол Кипра посетит Тюмень с визитом

Впервые с официальным визитом в Тюменской области побывает посол Республики Кипр в РФ Георгиос Кассулидис. Как рассказали в областном департаменте инвестиционной политики, основная цель трехдневного визита делегации посольства— знакомство с тюменским регионом и участие в областных мероприятиях.

Тюменцев ждут на массовой уличной зарядке

В Тюмени акция "Областная зарядка" пройдет на Цветном бульваре завтра, 19 мая, с 15.30 до 17.00. Помимо зарядки, участникам обещают увлекательные игры на спортивных и досуговых площадках.

В регионе регистрируются первые случаи клещевого энцефалита

В Тюменской области с начала сезона диагноз "клещевой энцефалит" подтвердился у двух человек. Одна из них, жительница Сладковского района, сейчас проходит лечение в инфекционном отделении областной больницы Ишима. О еще одном заболевшем сообщает Областная инфекционная клиническая больница в Тюмени.

Тюменцев посвятят в философские аспекты стрит-арта

В Тюмени фестиваль "Морфология улиц" стартует 19 мая в "Доме печати". По словам организаторов, это фестиваль для всех, кому не безразличен облик нашего города, и кто хочет внести вклад в его внешний вид, сделать его интереснее, гармоничнее и ярче.