В регионе регистрируются первые случаи клещевого энцефалита

В Тюменской области с начала сезона диагноз "клещевой энцефалит" подтвердился у двух человек. Одна из них, жительница Сладковского района, сейчас проходит лечение в инфекционном отделении областной больницы Ишима. О еще одном заболевшем сообщает Областная инфекционная клиническая больница в Тюмени.

Напомним, что с начала апреля по поводу укусов клещей в областные медучреждения обратились 3730 человек. Тем, кто не был привит, провели профилактику иммуноглобулином.

"Заразиться инфекцией можно при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса. Медики не рекомендуют пытаться самостоятельно извлечь клеща, лучше сразу же обратиться в медицинское учреждение. Помимо того, что там правильно снимут клеща, сразу же поместят в правильные условия для хранения, чтобы в дальнейшем исследовать, также обработают вам рану и введут иммуноглобулин — концентрированные антитела к вирусу клещевого энцефалита", — напоминают в областном департаменте здравоохранения.

В Тюмени помочь взрослым, пострадавшим от клещей, могут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (Комсомольская, 54А). Детей до 17 лет ждут в приемном отделении детского стационара Областной клинической больницы № 2 (Мельникайте, 75).