Больше 1200 тюменцев покусали клещи на дачах и в парках

С начала апреля в медучреждения Тюмени обратились 1223 человека, обнаруживших на себе присосавшегося клеща. Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, присасывания произошли на дачных участках и в парковых зонах.

Всего в Тюменской области зарегистрировано 3730 обращений от людей, которых укусил клещ. В прошлом году таких случаев было на четверть больше.

Напомним, что в Тюмени помочь взрослым, пострадавшим от клещей, могут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (Комсомольская, 54А). Детей до 17 лет ждут в приемном отделении детского стационара Областной клинической больницы № 2 (Мельникайте, 75).