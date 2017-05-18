Тюменцев посвятят в философские аспекты стрит-арта

В Тюмени фестиваль "Морфология улиц" стартует 19 мая в "Доме печати". По словам организаторов, это фестиваль для всех, кому не безразличен облик нашего города, и кто хочет внести вклад в его внешний вид, сделать его интереснее, гармоничнее и ярче.

"На открытии участники узнают ответы на философские аспекты стрит-арт деятельности: зачем это нужно, какой эффект это несет для жизни города и художника лично, как выживает уличный художник", — делится менеджер проекта "Морфология улиц" Татьяна Ахнина.

Участников ждут лекции от двух экспертов в сфере стрит-арта: Александра Жунёва из Перми, который создал для одной из тюменских выставок витражи из скотча с изображениями Ленина и Распутина, и куратора фестиваля "Стенограффия" Евгения Фатеева.

Регистрация на мероприятие начнется в 16.00, вход — 200 рублей. Предварительно нужно зарегистрироваться на сайте морфологияулиц.рф.