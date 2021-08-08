На открытой площадке в Тобольске пройдет показ фильма об уличном искусстве

Открытый бесплатный показ фильм об уличном искусстве "Стрит-арт. Философия прямого действия" пройдет в Тобольске 11 августа в рамках проекта по преображению городского пространства "Вектор улиц". Сеанс с последующим разбором картины состоится на летней веранде мультицентра "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4), начало в 20:00. Необходима регистрация.

Фильм рассказывает про уличных художников и граффити-райтеров со всей России. С помощью него организаторы хотят поведать тоболякам об уличном искусстве и обсудить варианты изменения городской среды в рамках установленных городом правил.

"Наш проект привлекает талантливых художников со всей России. К сожалению, в современном обществе ещё остались консервативные взгляды на стрит-арт, как на вандализм по отношению к городским объектам. Мы хотим окончательно снять все вопросы по данной теме и расположить жителей через киноленты на соответствующие темы. Тоболяки узнают и об истории развития направления, и ближе познакомятся с самыми известными мировыми и российскими творцами", — отметила руководитель проекта "Вектор улиц" Дарья Комягина.

Одним из участников встречи станет режиссер Центра искусств и культуры г. Тобольска Константин Ваганов. Мероприятие пройдет с соблюдением норм профилактики новой короновирусной инфекции, пишет "АиФ - Западная Сибирь".