Стрит-арты художников из разных городов появились в Тобольске

Художники из Москвы, Екатеринбурга и Серова создали в Тобольске пять новых стрит-артов. Изображения находятся в 8, 9 микрорайонах и на улице Красноармейской.

В 8 микрорайоне у дома один эскиз 3D-кита на стену нанес Руслан Сабиров из города Серов. Кит на фасаде трансформаторной подстанции олицетворяет вдохновение, которое скрывается там, где его не ожидаешь встретить, например, в одном из городских дворов. По словам художника, это его чувственное восприятие понятия "вдохновения".

В 9 микрорайоне на подстанции у дома 28 рисовала Яна Искра из Екатеринбурга. Её арт олицетворяет размышления о пути, путешествиях и впечатлениях. В работе переплетается прошлое, настоящее и будущее, атмосфера событий, знакомств с новыми местами и людьми. Все это превращается в опыт и формирует жизненный путь. Ключевые тобольские достопримечательности на эскизе отражают те впечатления, которые художница испытала, когда приехала в этот город впервые.

Совместным креативом художников стало изображение ярких гроздьев рябины на гараже у дома 16а и голубь на голубятне во дворе дома 31 в 9 микрорайоне.

Стрит-арт напротив мультицентра "Моя территория" создала художница Лиза Шелест из Москвы. В своей работе художница провела параллель между креативными создателями и садовниками, которые облагораживают мир, бережно высаживая ростки.

Всего за четыре года художники из разных городов России создали 12 стрит-артов во дворах Тобольска, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".