Стрит-арт в Тюменской области посвятят достижениям женщин

Новый стрит-арт проект "Знай наших" планируют реализовать в Тюменской области летом 2022 года. Он расскажет о достижениях женщин региона.

Как рассказали руководители творческого объединения KREATORZ, авторы проекта Таля Горева и Камилла Генералова, планируется креативно рассказать о тюменских спортсменках, врачах, артистках.

"У нас есть в регионе пятикратная чемпионка России и двухкратная чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Проскурякова. Фамилия на слуху, но очень мало кто знает, что она наша землячка, до сих пор живет в нашем регионе и ведет активную общественную деятельность. Или, например, Жанна Агузарова – почти легенда рокабилли и рок-н-ролла. Она не из Тюмени, но из Тюменской области. И данный факт тоже мало кому известен", - отмечают они.

Проект рассчитан на художниц Тюмени и Тюменской области. Они сделают свои авторские эскизы – собирательные образы представительниц разных профессий и занятий. Не только в стиле реализма, а в разных, чтобы было интересно. Затем эти эскизы нанесут на стены города. Представители арт-группы считают, что проект будет мотивировать других тюменок на новые свершения.

У каждого стрит-арта будет прикреплена табличка, где будут перечислены все имена и фамилии, в том числе авторство художниц.

Проект будет реализован на средства гранта от "Росмолодежи" в рамках форума "Утро" в размере 180 тысяч рублей с вычетом налогов, пишет "Тюменская область сегодня".