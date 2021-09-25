Жителям Тобольска предлагают провести познавательную пробежку по городу

Необычная интерактивная экскурсия по стрит-артам Тобольска состоится 26 сентября. Виртуальный гид Мартин расскажет истории появления арт-объектов и познакомит с их создателями, а участники в наушниках преодолеют дистанцию бегом – в свободном темпе.

В экскурсии примут участие беговые клубы города, но присоединиться к ним смогут и все желающие. Маршрут "По стрит-артам" разработан в рамках проекта "Вектор улиц" на платформе приложения Телеграм. Основная идея проекта — переосмысление городского пространства при активном участии жителей. Беговым сообществам города предлагается испытать виртуального гида Мартина в адаптированном формате.

Старт маршрута — 26 сентября в 8:00 от студии сладостей в 8 микрорайоне (строение 12а). Протяжённость — 5,4 км. С собой необходимо взять телефон, наушники и перейти по ссылке для запуска приложения.

Маршрут включает 10 локаций и содержит рассказы уличных художников об этапах создания работ, воспоминания жителей о городском пространстве, быте и некоторых реновациях в благоустройстве, пишет "Мегатюмень".

"Команда проекта поддерживает здоровый образ жизни и попробует объединить его со знакомством с арт-объектами. Так мы покажем те достопримечательности, которые обычно скрыты от туристов. Местные жители тоже узнают немало нового о городе", — поделилась руководитель проекта "Вектор улиц" Светлана Спехова.