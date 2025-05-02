Новый исторический маршрут открылся в Тюмени

В основу нового исторического маршрута "Нити памяти", организованного в тюменском ЦУМе, легли уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны.



- Начинаем мы исторический маршрут с рассказа о Герое Советского Союза Иване Антоновиче Беспалове, первом коммерческом директоре тюменского Универмага, - рассказал руководитель Музея истории поискового движения Тюменской области Сергей Черекис. - Причем с Тюменью он был связан не только в послевоенный период. При Тюменском военном пехотном училище он окончил курсы инструкторов и был направлен в действующую армию в 1942 году. Воевал на 1-м Белорусском фронте. Был четырежды ранен. Звание Героя Советского Союза получил в 1945 году, когда во главе роты автоматчиков с двумя танками прорвал оборону и отрезал противнику пути отхода. Чтобы у посетителей экспозиции сложилось как можно более полное впечатление о тех годах, в этой экспозиции представлен военный китель офицера танковых войск образца 1943 года (как раз такой, какой мог быть у Ивана Антоновича Беспалова), а также многочисленные экспонаты, окружавшие наших солдат и офицеров во время войны.

- Мы принимаем, как индивидуальные, так и коллективные заявки. Свою лепту в исторический маршрут внесет и Музей исторического оружия. Он тоже готовит к 9 мая уникальную экспозицию. Благодаря размещенным здесь фотографиям люди открывают для себя не только общие сведения о Великой Отечественной войне, но и историю своих семей. Совсем недавно один из посетителей узнал на размещенном в музее фото своего деда. То есть "Нити времени" на самом деле связывают людей разных поколений и еще раз напоминают нам о подвиге предков, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

По материалам департамента потребительского рынка Администрации г. Тюмени.