В Ишиме сибирскому ковру посвятили стрит-арт

Стрит-арт в честь Сибирской ковровой фабрики создали в Ишиме в рамках проекта "Линии города". Основные элементы рисунка обыгрывают растительный орнамент сибирского ковра и отсылают к песне из "Бременских музыкантов": "наш ковёр — цветочная поляна". Мурал находится возле школы №8.
Автором стала победительница граффити-фестиваля "Дежурные по стране" Яна Матюшева. Работа состоит из двух частей. На первой изображена рыжеволосая девушка в темных очках, лежащая на ковре из цветов. На второй — волосы этой же девушки полностью покрыты цветами.
Отметим, на счету художницы уже более 15 работ в Екатеринбурге, Москве, Питере и Тобольске, пишет "Мегатюмень".
"В цветущие и солнечные времена года работа дополнит природный орнамент Ишима, а в тёмные холодные дни — напомнит жителям о неминуемо приближающемся лете", — отметила Яна Мартюшева.
Напомним, в августе 2021 года во время реализации проекта "Линии города" был создан еще один стрит-арт во дворе ул. Ленина, 10, он посвящен Ишимской кондитерской фабрике.
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