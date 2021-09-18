В Ишиме сибирскому ковру посвятили стрит-арт

Фото ООО «Сибирская ковровая фабрика»

Стрит-арт в честь Сибирской ковровой фабрики создали в Ишиме в рамках проекта "Линии города". Основные элементы рисунка обыгрывают растительный орнамент сибирского ковра и отсылают к песне из "Бременских музыкантов": "наш ковёр — цветочная поляна". Мурал находится возле школы №8.

Автором стала победительница граффити-фестиваля "Дежурные по стране" Яна Матюшева. Работа состоит из двух частей. На первой изображена рыжеволосая девушка в темных очках, лежащая на ковре из цветов. На второй — волосы этой же девушки полностью покрыты цветами.

Отметим, на счету художницы уже более 15 работ в Екатеринбурге, Москве, Питере и Тобольске, пишет "Мегатюмень".

"В цветущие и солнечные времена года работа дополнит природный орнамент Ишима, а в тёмные холодные дни — напомнит жителям о неминуемо приближающемся лете", — отметила Яна Мартюшева.

Напомним, в августе 2021 года во время реализации проекта "Линии города" был создан еще один стрит-арт во дворе ул. Ленина, 10, он посвящен Ишимской кондитерской фабрике.