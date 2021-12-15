Тюменское граффити получило премию имени Сергея Курёхина

Тюменское граффити стало лауреатом премии имени Сергея Курёхина в номинации "Искусство в общественном пространстве".

Подобные картины называют муралом - это разновидность монументального искусства, живопись на архитектурных сооружениях, от испанского mural (настенная живопись).

Тюменцы могут полюбоваться созданным коллективом художников "Фрукты Врукты" муралом на перекрестке улиц Осипенко и Орджоникидзе.

Международная премия в области современного искусства имени Сергея Курёхина учреждена в 2009 году. Задачи премии — выявление и поддержка перспективных молодых художников, кураторов и музыкантов, повышение статуса отечественного искусства и его интеграция в международную культурную среду. В основе премии лежат принципы "Поп-Механики", сформулированные Сергеем Курёхиным еще в 1990-е годы: поиск новых форм взаимодействия искусств. Конкурс поддерживает появление новых мультимедийных жанров в области современного искусства, современной музыки и сценических искусств (пресс-служба Центра современного искусства имени Сергея Курёхина).