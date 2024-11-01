"Ночам искусств" в Тюменской области посвятят более 300 мероприятий

Ежегодная всероссийская акция состоится 3-4 ноября. В День народного единства жители региона смогут посетить спектакли, выставки, концерты, и многое другое.
Десять событий "Ночи искусств", которые можно посетить бесплатно:
- концерт фортепианной музыки Станислава Хуланхова и иммерсивное концертное действо "Музыкальные игры с Камератой" в Тюменской филармонии;
- лекция Ирины Кондратюк о живописи в литературе, песочное шоу по мотивам сказок Пушкина и творческие мастер-классы в Менделеевке;
- несколько популярных выставок по комплексному билету "Вместе" в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова;
- спектакль "Негромко о Пушкине" во "Дворце наместника" в Тобольске;
- квартирник "Осень шепчет за окном" в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске.
- фестиваль советской песни, посвященный творчеству Пахмутовой, "Песня выбрала нас" в ЦКиД "Родник", п. Московский;
- мастер-класс "Зырянский костюм. История из сундука", в рамках возрождения самобытной культуры коми-зырян в Ивановском клубе-библиотеке Ялуторовского района.
Программа "Ночи искусств" очень масштабная. Чтобы составить свой личный план и купить билет или зарегистрироваться на бесплатное мероприятие, ознакомиться с ней заранее можно на сайте депкультуры Тюменской области и на портале музейно-просветительского объединения.
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