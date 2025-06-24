На фасаде дома в Ново-Патрушево появится мурал с изображением ТИУ

Фото пресс-службы АО "ТДСК"

В Тюмени продолжается проект художественного оформления жилых зданий в районе Ново-Патрушево. На торцевом фасаде дома по адресу: ул. Павла Шарова, 15, начаты работы по созданию нового мурала. Автор – тюменский художник Даниил Якушев, известный своими графическими росписями с видами города.

Площадь будущего изображения составит 435 квадратных метров. На нем будет изображён главный корпус Тюменского индустриального университета, в котором располагается строительный факультет – символический выбор, учитывая профиль района и застройщика.

Это уже третья работа художника в сотрудничестве с Тюменской домостроительной компанией. В прошлом году на фасадах двух домов по этой же улице появились яркие изображения городских достопримечательностей, ставшие узнаваемыми арт-объектами района.

По информации ТДСК, в ближайшем будущем планируется создание ещё одного мурала – на доме по ул. Павла Шарова, 19. Подробности пока не раскрываются.

Улица Павла Шарова постепенно превращается в своего рода уличную галерею, которая становится новой точкой притяжения для жителей и гостей Тюмени.