Тюменцев приглашают на бесплатные занятия по граффити и стрит-арту

театрального центра «Космос»

Регистрация на бесплатный онлайн-интенсив по граффити и стрит-арту стартует 13 июля. Стать участником может любой желающий старше 16 лет. Занятия стартуют 27 июля.

Интенсив проведет тюменский художник Виталий Морс. Он расскажет об истории развития стрит-арта, основных техниках и особенностях рисования граффити и стрит-арта в целом.

"В основном, в центре моих картин – человек. Но не как личность, а лишь его облик. Несмотря на яркие цвета и правильность форм, лица не выражают ничего, они будто бы скрыты под маской, специально прячутся от общества, готового осудить, заклеймить, обидеть. Мои портреты – метафора людей в современном мире", – пояснил он.

До 6 августа участники пройдут курс из пяти занятий, выполнят домашние задания, а по итогу создадут совместный проект: граффити на заднем дворе театрального центра "Космос", пишет "Комсомольская правда-Тюмень".