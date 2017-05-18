Посол Кипра посетит Тюмень с визитом

Впервые с официальным визитом в Тюменской области побывает посол Республики Кипр в РФ Георгиос Кассулидис.

Как рассказали в областном департаменте инвестиционной политики, основная цель трехдневного визита делегации посольства— знакомство с тюменским регионом и участие в областных мероприятиях. В программе поездки — официальная встреча с Владимиром Якушевым, посещение промышленных предприятий региона, встреча со студентами и преподавателями ТюмГУ.

24 мая Георгиос Кассулидис откроет Туристический форум в Тюменском технопарке.