Жителей Кипра ждут на термальных источниках Тюменской области

Накануне в Тюмень с официальным визитом прибыл посол Республики Кипр в России Георгиос Касулидис. С губернатором Владимиром Якушевым он встретился на тюменской Неделе инноваций.

"Тюменцы любят отдыхать на Кипре. За последние три года страну посетили 30 тысяч жителей области. Кипр обладает всеми условиями, чтобы развивать туризм: история, культура, климат, — заметил Якушев. — Но, несмотря на то, что в Сибири не так тепло, она не менее привлекательна для туристов: история края, огромные просторы, прекрасная природа, термальные источники. В последнее время мы активно развиваем направления, которые вызывают интерес у туристов, в том числе и иностранных, создаем востребованные маршруты и программы".

Губернатор высказал ряд предложений, связанных с реализацией совместных бизнес-проектов по созданию рекреационных зон с использованием минеральных источников, которыми богат регион.

"С моими коллегами мы уже обсудили вопросы и идею вернуться в Тюмень с большой бизнес-делегацией, провести встречи по теме "инвестиции — образование —бизнес". Уверен, мы можем расширять сотрудничество, в том числе в сфере туризма: охота, термальные источники, экскурсионные туры, связанные с историей региона", — отметил в свою очередь Георгиос Касулидис.