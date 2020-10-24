В Тюменской области готовятся к встрече с послом и бизнесменами Финляндии

На онлайн-встрече с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в Российской Федерации Антти Хелантеря и деловыми кругами Финляндии тюменские власти планируется обсудить варианты взаимовыгодного сотрудничества.

В мероприятии примут участие сотрудники Финско-Российской торговой палаты и представители финских компаний-производителей оборудования для нефтегазовой и металлургической промышленности, предприятий по обращению с отходами и водоочистке, строительства и лесопромышленного комплекса, агропромышленного комплекса и пищевой переработки, сферы инноваций и туризма.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на встрече с финнами представит промышленно-инвестиционный потенциал региона. О тюменских экспортёрах финским партнерам расскажет руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Андрей Карташов.

Финляндия — основной внешнеторговый партнер Тюменской области. В первом полугодии 2020 года товарооборот с Финляндией составил более 42 миллионов долларов США, из них 39 млн - доля тюменского экспорта: пропан, фанера, черные металлы. Из Финляндии регион импортирует полимеры этилена, нефтепродукты из битуминозных пород, оборудование и механические устройства, отметили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.