В Тюменской области готовятся к встрече с послом и бизнесменами Финляндии

18:06 24 октября 2020
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На онлайн-встрече с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в Российской Федерации Антти Хелантеря и деловыми кругами Финляндии тюменские власти планируется обсудить варианты взаимовыгодного сотрудничества.

В мероприятии примут участие сотрудники Финско-Российской торговой палаты и представители финских компаний-производителей оборудования для нефтегазовой и металлургической промышленности, предприятий по обращению с отходами и водоочистке, строительства и лесопромышленного комплекса, агропромышленного комплекса и пищевой переработки, сферы инноваций и туризма.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на встрече с финнами представит промышленно-инвестиционный потенциал региона. О тюменских экспортёрах финским партнерам расскажет руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Андрей Карташов. 

Финляндия — основной внешнеторговый партнер Тюменской области. В первом полугодии 2020 года товарооборот с Финляндией составил более 42 миллионов долларов США, из них 39 млн - доля тюменского экспорта: пропан, фанера, черные металлы. Из Финляндии регион импортирует полимеры этилена, нефтепродукты из битуминозных пород, оборудование и механические устройства, отметили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Теги: бизнес , инвестиции , международное сотрудничество , посол , Финляндия , экспорт
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