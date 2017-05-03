Тюмень за день: 3 мая

В Тюмени в небо взлетят тысячи бумажных журавлей

Общегородская акция "Белые журавли памяти" пройдет в областном центре завтра, 4 мая. В 12.00 школьники запустят в небо тысячи бумажных птиц в память о солдатах, не вернувшихся с войны. Акция пройдет на территориях образовательных учреждений и еще на 19 площадках, среди которых Цветной бульвар, площадь перед Технопарком и сквер Победы.

Горожан приглашают поучаствовать в фестивале цветников

Фестиваль цветников пройдет в Тюмени с 13 по 30 июня на территории Комсомольского сквера. В рамках мероприятия участники представят свои идеи по цветочному оформлению участков сквера, проведут консультации, мастер-классы, выставки-продажи посадочного материала.

Поздравления президента получат более 14 тысяч тюменских ветеранов

Почта России начала доставку поздравлений президента России ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. До 9 мая персональные открытки получат 14 тысяч 288 пожилых тюменцев. Всего же по всей стране будет доставлено свыше 1,8 млн поздравлений.

Центр Тюмени перекроют для транспорта на репетиции парада

В Тюмени 3 и 6 мая репетиции церемонии прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра пройдут на улице Республики — на участке от улицы Челюскинцев до Орджоникидзе. С 18 до 21 часа движение транспорта в этом месте будет прекращено, предупреждают в городском департаменте дорожной инфраструктуры.

Горожан приглашают оценить исполнение местного бюджета

Публичные слушания по проекту решения городской думы "Об исполнении бюджета города Тюмени за 2016 год" пройдут в областном центре 11 мая. Начало в 18 часов в актовом зале дворца "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46).

Госоркестр имени Светланова выступит на сцене Тюменской филармонии

Концерт Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова состоится в Тюменской филармонии 11 мая.