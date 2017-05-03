Поздравления президента получат более 14 тысяч тюменских ветеранов

Почта России начала доставку поздравлений президента России ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. До 9 мая персональные открытки получат 14 тысяч 288 пожилых тюменцев. Всего же по всей стране будет доставлено свыше 1,8 млн поздравлений.

В пресс-службе Почты России отметили, что при отсутствии ветеранов по указанным адресам почтальоны и специалисты пенсионного фонда проведут совместную работу по уточнению данных получателей. В случае переезда поздравления доставят на новые адреса. Если же ветеран будет отсутствовать, то повторную доставку почтальоны проведут в течение месяца неоднократно.