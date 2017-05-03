Госоркестр имени Светланова выступит на сцене Тюменской филармонии

Концерт Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова состоится в Тюменской филармонии 11 мая.

В этот вечер за дирижерским пультом будет стоять один из самых перспективных российских дирижеров молодого поколения — Валентин Урюпин, ставший победителем Восьмого Международного конкурса дирижеров имени сэра Георга Шолти (Франкфурт-на-Майне). К слову, он стал первым русским дирижером, получившим эту награду. Солировать же будет пианист Александр Романовский. В его исполнении зрители услышат Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Подробнее ознакомиться с программой и забронировать билеты можно по ссылке.

Государственный академический симфонический оркестр России имени Евгения Светланова, один из старейших отечественных коллективов, в 2016 году отметил свой юбилей — 80 лет. Оркестр стал называться именем Светланова сравнительно недавно, 12 лет назад. Став во главе коллектива в 1965 году, Светланов, которого уже тогда называли "музыкальной глыбой", сделал столько мощных преобразований в репертуаре оркестра, что прославил его на весь мир. Сегодня художественным руководителем коллектива является Владимир Юровский.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения — Юлия Шакурская.