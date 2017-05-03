Горожан приглашают поучаствовать в фестивале цветников

Фестиваль цветников пройдет в Тюмени с 13 по 30 июня на территории Комсомольского сквера.

В рамках мероприятия участники представят свои идеи по цветочному оформлению участков сквера, проведут консультации, мастер-классы, выставки-продажи посадочного материала.

Поучаствовать в фестивале смогут местные организации и предприятия. Для этого они должны до 29 мая представить заявку в управу Калининского округа (ул. Луначарского, 61, каб. № 307). По итогам конкурса, победителей и призеров наградят денежным сертификатом и дипломами I, II, III степени, сообщает пресс-служба городской администрации.