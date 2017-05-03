В Тюмени в небо взлетят тысячи бумажных журавлей

Общегородская акция "Белые журавли памяти" пройдет в областном центре завтра, 4 мая. В 12.00 школьники запустят в небо тысячи бумажных птиц в память о солдатах, не вернувшихся с войны. Акция пройдет на территориях образовательных учреждений и еще на 19 площадках, среди которых Цветной бульвар, площадь перед Технопарком и сквер Победы.

"Трогательное и красивое мероприятие, когда под звуки известной песни "Журавли", ставшей реквиемом по всем погибшим солдатам, в небо взлетают бумажные журавли, стало традицией нашего города. Каждому бумажному журавлику будет присвоено имя солдата, воевавшего за Победу. Ребята проводят исследовательскую работу по изучению Героев Великой Отечественной войны, родных и близких, погибших на фронте", — рассказывают в департаменте образования Тюмени.