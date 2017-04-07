Тюмень за день: 7 апреля

Автор фото в Инстаграм: nnoumann

Выходные в Тюмени будут теплыми

В Тюмени отступило ненастье. В предстоящие выходные виртуальные синоптики обещают теплую погоду без осадков.

Работники городских поликлиник ждут тюменцев в торговых центрах

Всемирный день здоровья в Тюмени растянется на два дня — 7 и 8 апреля. В торговых центрах тюменцы смогут проконсультироваться с медицинскими работниками местных поликлиник насчет профилактики хронических неинфекционных заболеваний, измерить давление и рассчитать индекс массы тела.

Тюменские биатлонистки взяли все медали суперспринта чемпионата России

Сегодня в тюменской "Жемчужине Сибири" прошел суперспринт чемпионата России по биатлону.

"Тюменский конек" соберет более ста юных фигуристов

Соревнования открытого Кубка Тюменской области по фигурному катанию на коньках "Тюменский конёк" пройдут в областной столице с 10 по 12 апреля на катке "Прибой" (ул. Борцов Октября, 2а/1).

Мировой лидер детской нейрохирургии провел мастер-класс в ФЦН Тюмени

Детские нейрохирурги из разных уголков России принимают участие в международном образовательном курсе "Актуальные вопросы детской нейрохирургии. Современные методы лечения краниосиностозов с мастер-классом по эндоскопическому оперативному лечению". Мероприятие проходит в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени.

Сергей Осинцев: терроризму и смерти безвинных людей нет оправдания

Сотрудники Тюменского концертно-театрального объединения накануне, 6 апреля, вместе с другими горожанами приняли участие в акции "Тюмень против терроризма". Она прошла в память о погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга. На Цветном бульваре тюменцы возложили цветы, зажгли свечи и почтили память жертв теракта.