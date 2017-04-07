Работники городских поликлиник ждут тюменцев в торговых центрах

Всемирный день здоровья в Тюмени растянется на два дня — 7 и 8 апреля. В торговых центрах тюменцы смогут проконсультироваться с медицинскими работниками местных поликлиник насчет профилактики хронических неинфекционных заболеваний, измерить давление и рассчитать индекс массы тела.

7 апреля встретить медработников можно по следующим адресам:

— ТРЦ "Вояж" (ул. Герцена, 94) с 10-00 до 14-00;

— ТРЦ "Фаворит" (ул. В. Гнаровской, 12) с 12-00 до 17-00;

— ТЦ "Зеленый берег" (ул. Алебашевская, 19) с 10-00 до 14-00;

— ТЦ "Окей" (ул. Широтная, 199) с 11-00 до 15-00.

8 апреля акция пройдет еще в пяти местах:

— ТРЦ "Па-на-ма" (ул. 2-я Луговая, 30) с 12-00 до 16-00;

— Спортивный сквер (ул. М. Горького, 41-а) с 11-00 до 15-00;

— ТЦ "Галактика" (ул. Казачьи Луга, 4) с 12-00 до 16-00;

— ТРЦ "Фаворит (ул. В. Гнаровской, 12) с 10-00 до 14-00;

— ТРЦ "Остров" (ул. Федюнинского, 67) с 11-00 до 14-00.