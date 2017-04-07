Тюменские биатлонистки взяли все медали суперспринта чемпионата России

Фото: пресс-служба ЦСП72

Сегодня в тюменской "Жемчужине Сибири" прошел суперспринт чемпионата России по биатлону.

В женской гонке на 4 километра весь пьедестал заняли тюменские спортсменки. Первой финишировала Виктория Сливко, на втором месте Ольга Шестерикова, на третьем — Анастасия Толмачёва.

В суперспринте на 6 километров среди мужчин победителем стал югорский биатлонист Вадим Филимонов, вторым пришел Дмитрий Шамаев из Удмуртии, на третьем месте еще один спортсмен из ХМАО – Югры Петр Пащенко, сообщает СБР.