Тюменские биатлонистки взяли все медали суперспринта чемпионата России

15:41 07 апреля 2017
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Фото: пресс-служба ЦСП72

Сегодня в тюменской "Жемчужине Сибири" прошел суперспринт чемпионата России по биатлону.

В женской гонке на 4 километра весь пьедестал заняли тюменские спортсменки. Первой финишировала  Виктория Сливко, на втором месте Ольга Шестерикова, на третьем — Анастасия Толмачёва.

В суперспринте на 6 километров среди мужчин победителем стал югорский биатлонист Вадим Филимонов, вторым пришел Дмитрий Шамаев из Удмуртии, на третьем месте еще один спортсмен из ХМАО – Югры Петр Пащенко, сообщает СБР.

Теги: чемпионат России , биатлон
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