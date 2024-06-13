Евгений Гараничев рассказал тюменским детям о своей спорткарьере

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Сочи, трёхкратный чемпион России и многократный призёр этапов Кубка мира по биатлону Евгений Гараничев поделился своей историей со школьниками Тюмени - встреча с чемпионом прошла в Штабе общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области.

Сначала ребята посмотрели фильм о спортивных успехах Евгения. А потом уже сам спортсмен рассказал о том, как он смог добиться таких впечатляющих результатов. Ведь когда-то 8-летний болезненный мальчик поставил перед собой большие цели, к реализации которых шёл целых 28 лет!

После юные гости Штаба получили ответы на свои вопросы и открытки с автографом именитого биатлониста.

"Главное, чтобы у вас было желание. Преград нет. Никогда не надо останавливаться на чем-то. Всегда надо находить в себе силы, подбадривать себя, говорить, что нет такой погоды, что я не могу выйти на улицу и оторваться от телефона. Так же и в учёбе: надо постоянно совершенствоваться, работать над собой, начиная от школьной парты, института или университета, и в течение всей дальнейшей жизни", – напутствовал ребят Евгений.

Мероприятие прошло по инициативе заместителя координатора регионального ФПП "Женское движение Единой России" и депутата Тюменской гордумы Натальи Проскуряковой.