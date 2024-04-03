Уват примет заключительные гонки чемпионата России по биатлону

4 апреля в Увате на трассах биатлонного центра имени Александра Тихонова пройдет заключительный этап Альфа-Банк чемпионата России по биатлону.

По предварительным данным, участниками станут более 50 спортсменов из Тюменской, Московской, Мурманской, Новосибирской, Свердловской областей, Пермского и Краснодарского краев, Башкирии.

Биатлонистам предстоит продемонстрировать свою выносливость, так как их ожидают гонки, дистанция которых составит 30 и 40 километров в зависимости от пола. 4 апреля на старт выйдут мужчины, 5 апреля – женщины. Начало соревнований в 10.00.

Помимо титула чемпиона страны, победители станут обладателями Кубка полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева.