Моор поблагодарил биатлониста Гараничева за вклад в развитие спорта

18:00 31 марта 2024
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Биатлонист Евгений Гараничев 31 марта в "Жемчужине Сибири" пробежал заключительную гонку в своей карьере и стал чемпионом России. 

Мужская эстафета проходила в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону, помимо Гараничева честь региона в ней защищали  Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов.

"Наша эстафетная команда выступила практически идеально. Как же хорош был Женя на своём четвёртом этапе! Спасибо большое за эмоции, которые ты подарил нам сегодня. Спасибо за все, что ты сделал для тюменского, российского и мирового спорта",- отметил в посте Моор.

В целом результаты мужской эстафеты выглядят следующим образом:

1. Тюменская область – 1:20:37.7 (0+2)

2. ХМАО-Югра-1 +30.5 (0+10)

3. Белоруссия +1:13.6 (0+8)

Теги: Александр Моор , биатлон , Евгений Гараничев
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