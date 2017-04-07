Сергей Осинцев: терроризму и смерти безвинных людей нет оправдания

Сотрудники Тюменского концертно-театрального объединения накануне, 6 апреля, вместе с другими горожанами приняли участие в акции "Тюмень против терроризма". Она прошла в память о погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга. На Цветном бульваре тюменцы возложили цветы, зажгли свечи и почтили память жертв теракта.

Директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев призвал горожан беречь своих близких и не давать страху одержать верх. Он отметил, что гибель людей в метро Санкт-Петербурга — это несправедливость, которая не имеет никаких оправданий.

"Питер — это моя альма-матер, и я всегда считал его самым безопасным городом, который выстоял блокаду и по праву носит имя Героя. И когда случилась беда, Питер не ударился в панику, а победил этот страх. Люди не забыли, что такое поддержка, взаимовыручка, забота о ближнем. Страха нет, есть скорбь и вера в то, что мы выстоим. Спасибо, Питер, за эту веру", — отметил он.

Напомним, 3 апреля в петербургском метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Бомба находилась в одном из вагонов поезда. В результате взрыва погибли 14 человек. Еще 62 получили травмы различной степени тяжести.