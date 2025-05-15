Силовики рассказали, сколько дел о диверсии и терактах возбуждено в Тюменской области

Фото из архива РУФСБ по ТО

По статьям "Диверсия" и "Террористический акт" в Тюменской области за полтора года возбуждено 11 уголовных дел, сообщил информационный центр правительства Тюменской области данные регионального УФСБ.

Отмечается, что преступники пытались вывести из строя объекты транспортной инфраструктуры. Задержаны и отправлены под стражу 18 человек, 11 из них — несовершеннолетние. По данным силовиков, с целью разведки противник просит сфотографировать интересующие объекты, а затем поджечь их за денежное вознаграждение. Основные цели — объекты транспортной структуры, такие как релейные шкафы и локомотивы.

Федеральные СМИ 15 мая опубликовали информацию со ссылкой на ФСБ о том, что в результате проведения в 81 регионе мероприятий по недопущению распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида среди молодежи задержаны подозреваемые в причастности к подготовке нападений на образовательные учреждения в Тюмени и в Москве.

Управление ФСБ России по Тюменской области предупреждает, что диверсия и террористический акт — это особо тяжкие преступления, за которые грозит срок до 20 лет.