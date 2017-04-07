"Тюменский конек" соберет более ста юных фигуристов

Соревнования открытого Кубка Тюменской области по фигурному катанию на коньках "Тюменский конёк" пройдут в областной столице с 10 по 12 апреля на катке "Прибой" (ул. Борцов Октября, 2а/1).

На тюменском льду выступят более ста спортсменов из Тюмени, Челябинска, Омска, Покачи, Нового Уренгоя, Сургута, Нижнего Тагила, Ноябрьска, Кургана и Тобольска. Честь Тюменской области будут защищать воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва "Прибой".

Торжественное открытие мероприятия состоится 11 апреля в 12 часов. Вход для зрителей свободный, сообщили в областной спортивной школе олимпийского резерва.