Тюмень за день: 31 марта

Фото Сергея Бушуева

В Тюменской области началась подготовка к празднованию Дня Победы

Полное и своевременное выполнение всех мероприятий взял на контроль глава региона Владимир Якушев. Накануне план мероприятий, посвященных празднованию 72-летия Победы, обсуждался на выездном семинаре-совещании в Тобольске с участием глав всех городов и районов области.

Тюменская дзюдоистка взяла серебро первенства России

В заключительный день всероссийского первенства по дзюдо серебряную медаль в весовой категории до 78 килограмм завоевала тюменка Мария Зольникова.

Звезды российского биатлона проведут автограф-сессию в Тюмени

Жителей и гостей Тюмени приглашают сегодня, 31 марта, на встречу со спортсменами биатлонной сборной России и паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону. Мероприятие начнется в 18 часов на 3 этаже ТРЦ "Премьер".

Проект "Мы – потомки героев" поддержали более тысячи тюменцев

Тюменские школьники становятся активными участниками областного проекта "Мы – потомки героев". Ребята общаются с ветеранами, ходят к ним в гости и узнают историю из первых уст, а записанные видеоролики и письма собирают в школьных музеях и делятся ими в соцсетях.

В микрорайоне "Тура" появится ливневая канализация

В Тюмени ливневую канализацию на одном из участков Лесобазы обустроят в этом году. Такой ответ специалистов управы Ленинского административного округа последовал на жалобы тюменцев, проживающих в районе улицы Казачьи луга. В соцсетях они начали выкладывать фотографии внушительных луж, которые образовались на дорогах с потеплением.