Звезды российского биатлона проведут автограф-сессию в Тюмени

Жителей и гостей Тюмени приглашают сегодня, 31 марта, на встречу со спортсменами биатлонной сборной России и паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону. Мероприятие начнется в 18 часов на 3 этаже ТРЦ "Премьер".

В числе участников - Евгений Гараничев, Алексей Волков, Дарья Виролайнен, Дмитрий Елхин, Петр Пащенко и члены паралимпийской сборной России – Станислав Чохлаев и Олег Колодийчук.

У тюменцев появится возможность сделать фото с любимым спортсменом и получить автограф. Также организаторы обещают провести мини пресс-конференцию, где каждый желающий сможет задать вопросы. Вход на мероприятие свободный.