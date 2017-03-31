Звезды российского биатлона проведут автограф-сессию в Тюмени

12:02 31 марта 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Жителей и гостей Тюмени приглашают сегодня, 31 марта, на встречу со спортсменами биатлонной сборной России и паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону. Мероприятие начнется в 18 часов на 3 этаже ТРЦ "Премьер".

В числе участников -  Евгений Гараничев, Алексей Волков, Дарья Виролайнен, Дмитрий Елхин, Петр Пащенко и члены паралимпийской сборной России – Станислав Чохлаев и Олег Колодийчук.

У тюменцев появится возможность сделать фото с любимым спортсменом и получить автограф. Также организаторы обещают провести мини пресс-конференцию, где каждый желающий сможет задать вопросы. Вход на мероприятие свободный.

Теги: биатлон , спортсмены , болельщики
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