Тюменская дзюдоистка взяла серебро первенства России

В заключительный день всероссийского первенства по дзюдо серебряную медаль в весовой категории до 78 килограмм завоевала тюменка Мария Зольникова.

Представительница центра "Тюмень-дзюдо" провела четыре встречи, в трех из которых одержала победу над спортсменками из Сибирского и Приволжского федеральных округов. В финале наша спортсменка уступила Нюргуяне Никифоровой, выступающей за Центральный и Дальневосточный округа.

Напомним, ранее золотую медаль первенства в категории до 66 килограмм взял тюменец Алим Балкаров, а тюменка Алина Сергеева стала второй в весе до 48 килограмм.

По сумме личных результатов среди юниоров Тюменская область заняла второе, а среди юниорок – третье место из всех субъектов Российской Федерации. Уральский федеральный округ у юниорок на первой позиции, а у юниоров — на третьей. В целом спортсмены УФО показали лучший результат, они завоевали первое место среди всех округов страны.

Первенство России прошло в Кемерове 27–29 марта, в нем приняли участие более 400 спортсменов со всей страны.