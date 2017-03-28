Тюменские дзюдоисты взяли медали первенства России

Вчера, 27 марта, в Кемерово прошел первый соревновательный день первенства России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Борьба за медали развернулась в четырех весовых категориях, в двух из которых успеха добились представители центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В категории до 66 килограмм, в которой выступили 47 спортсменов, победу одержал Алим Балкаров. На пути к золоту подопечный Виктора Иващенко выиграл шесть поединков, одолев спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Северо-Кавказского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. В прошлом году на этих же соревнованиях Алим был только третьим.

Серебряную медаль соревнований в весовой категории до 48 килограмм взяла тюменка Алина Сергеева. Для нее участие в первенстве юниоров до 23 лет стало дебютным. Спортсменке 17 лет и она выступает в национальной сборной юниорок до 21 года. Воспитанница Андрея Вуколова провела пять схваток, четыре из которых выиграла у соперниц из Приволжья и Центрального федерального округа. В финале Алина уступила дзюдоистке из Санкт-Петербурга. На состязаниях тюменка выполнила норматив мастера спорта России, сообщает пресс-служба "Тюмень-дзюдо".