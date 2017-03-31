В микрорайоне "Тура" появится ливневая канализация

Фото: "Тюмень — наш дом" / vk.com

В Тюмени ливневую канализацию на одном из участков Лесобазы обустроят в этом году. Такой ответ специалистов управы Ленинского административного округа последовал на жалобы тюменцев, проживающих в районе улицы Казачьи луга. В соцсетях они начали выкладывать фотографии внушительных луж, которые образовались на дорогах с потеплением.

Фото: "Инцидент | Тюмень" / vk.com

"В настоящее время на улично-дорожной сети жилого района "Тура" в створе улиц Лесопарковой, Домостроителей и Западносибирской отсутствует ливневая канализация, в том числе и на улице Казачьи Луга, — комментируют специалисты управы. — В целях исключения подтопления указанной территории бюджетом города Тюмени предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации по устройству ливневой канализации. Работы по муниципальному контракту планируется выполнить в текущем году".

Представители управы добавили, что сейчас на этом участке выполняются работы по откачке талых и дождевых вод. Контроль за текущим содержанием территории осуществляется ведущими инженерами МКУ "Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города Тюмени" (тел. 20-40-51).