Проект "Мы – потомки героев" поддержали более тысячи тюменцев

Тюменские школьники становятся активными участниками областного проекта "Мы – потомки героев". Ребята общаются с ветеранами, ходят к ним в гости и узнают историю из первых уст, а записанные видеоролики и письма собирают в школьных музеях и делятся ими в соцсетях.

Интернет-площадкой проекта стала официальная группа в социальной сети "ВКонтакте", которая собрала уже свыше тысячи подписчиков. Соцсети позволяют школьникам из разных уголков области обменяться опытом и собранными материалами, объединиться для общих дел, отметили в областном департаменте образования и науки.

По словам заместителя директора школы № 48 Тюмени Татьяны Герасимовой, проект "Мы — потомки героев" показывает картину прошлого, подвиги героев трогают детскую душу. А военно-патриотическое воспитание занимает ведущее место в становлении характера и личности настоящего человека.