Тюмень за день: 8 февраля

Автобус № 39 будет ходить до ЖК "Легенда Парк"

С 11 февраля автобусы № 39 будут курсировать до жилого комплекса "Легенда парк". В схему движения маршрута вводятся остановочные пункты "ул. Арктическая", "ул. Обдорская" в прямом и обратном направлении.

Тюменские споры о светофорном ГОСТе заметили в Москве

Пересуды о пешеходной фазе светофоров, будоражащие с прошлой осени тюменцев, добрались и до столицы. Известный руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский высказался в своем блоге в том духе, что "Не должно быть обязательных норм отдельной фазы, только в строго оговоренных случаях, например с улицами, ширина которых от 3-х полос и более, где очень большая интенсивность пешеходов, а в остальном - вернуть на усмотрение организаторов движения."

В феврале и марте в Тюмени пройдут продовольственные ярмарки

Специализированные продовольственные ярмарки пройдут в областном центре 18 февраля, 11 и 25 марта на двух площадках.

Тюменцам выпал шанс бесплатно поучаствовать в соревнованиях по картингу

Новый проект "Испытай Drive с НонСтоп", приуроченный к 23 февраля, даст шанс любителям скорости побороться за звание лучшего гонщика и главные призы.

Федеральный центр нейрохирургии пригласил школьников в свой кружок

Желание побывать в уникальном тюменском медцентре старшеклассники из лицея №93 изъявили сами, Узнав об этом, Федеральный центр нейрохирургии пригласил их на ознакомительную экскурсию.