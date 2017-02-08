Федеральный центр нейрохирургии пригласил школьников в свой кружок

Желание побывать в уникальном тюменском медцентре старшеклассники из лицея №93 изъявили сами, Узнав об этом, Федеральный центр нейрохирургии пригласил их на ознакомительную экскурсию.

Заведующий организационно-методическим отделом ФЦН, к.м.н., врач-невролог Алексей Кудряшов рассказал ребятам об устройстве центра, особенностях профессии нейрохирурга, показал презентацию, а также предложил им вступить в нейрохирургический кружок. Гости внимательно слушали спикера и интересовались всеми аспектами профессии врача - от сложностей в работе до заработной платы. Школьники и специалисты нейроцентра договорились проработать и обсудить проект по привлечению молодежи к волонтерской работе на международных медицинских конференциях.

Надо отметить, что особенностью лицея №93 являются профильные медицинские классы. По словам классного руководителя одного из них Ирины Свистуновой, 85% выпускников успешно поступают в медвузы страны. "Именно поэтому мы настаиваем на том, что особенности будущей специальности нужно показывать уже во время учебы. Ведь 10% детей, мечтающих стать врачом, познакомившись с профессией поближе, понимают, что это не их путь. И здорово, что они уходят будучи школьниками, а не на старших курсах университета, когда будет потеряно слишком много времени", - комментирует педагог.

В лицее уверены: дети должны видеть эталон оказания медицинской помощи. "Важно, чтобы ребята знали перспективы профессионального роста, им нужно брать пример с достойных. И Федеральный центр нейрохирургии, известный высококлассными специалистами и современнейшим оборудованием, - лучшее, что мы можем показать", - отметила Ирина Свистунова.

Экскурсия по нейроцентру произвела огромное впечатление на школьников. "Я абсолютно уверена в том, что свяжу свою будущую жизнь с медициной. В ФЦН побывала в первый раз, когда тут лечились мои родственники. Восхищаюсь медцентром. Мне хотелось бы работать здесь, это очень престижно", - поделилась Вика Черепкова.

По мнению главврача ФЦН в Тюмени профессора Альберта Суфианова, такие экскурсии дают возможность будущим абитуриентам получить представление о профессии, наблюдая за работой врачей, персонала, техническим оснащением и возможностями современной медицины.

"Наш нейрохирургический центр уделяет большое внимание молодым кадрам, на базе учреждения созданы все условия для воспитания талантливых нейрохирургов. В нашей команде много молодых и целеустремленных людей, а мы предоставляем им возможности для профессионального развития, постоянного повышения квалификации и совершенствования. Очень рад, что учащиеся медицинских классов проявляют столь активный интерес к Федеральному центру нейрохирургии. Надеемся, что наша работа и пример будут мотивировать этих ребят на отличную учебу. Возможно, кто-то из них через несколько лет станет высококлассным нейрохирургом", - отметил Альберт Суфианов.