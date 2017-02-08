Автобус № 39 будет ходить до ЖК "Легенда Парк"

С 11 февраля автобусы № 39 будут курсировать до жилого комплекса "Легенда парк". В схему движения маршрута вводятся остановочные пункты "ул. Арктическая", "ул. Обдорская" в прямом и обратном направлении.

Напомним, с 15 ноября 2016 года маршрут 39-го автобуса был продлен до микрорайона Ямальский-2, а в схеме движения появились остановки "ул. Губернская" и "ул. А. Протозанова". "Тюменьгортранс" обращает внимание пассажиров на организацию движения в районе прежней конечной остановки "мкр. Ямальский-2". При движении в сторону ЖК "Легенда парк" автобусы будут осуществлять посадку и высадку на остановке "мкр. Ямальский-2", находящейся в районе въезда на остановочную площадку. В центр города можно будет уехать с остановки "мкр. Ямальский-2", расположенной на выезде с остановочной площадки.

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Узнать расписание можно также по телефону: 8-800-250-07-22.