В феврале и марте в Тюмени пройдут продовольственные ярмарки

09:30 08 февраля 2017
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tumentoday.ru
| Фото: tumentoday.ru

Специализированные продовольственные ярмарки пройдут в областном центре 18 февраля, 11 и 25 марта на двух площадках.

С 8 до 16 часов горожан будут ждать на прилегающей территории ТЦ "Выставочный зал" (ул. Севастопольская, 12). С 7 до 17 часов торговля будет организована на территории между зданиями №№ 199 и 209 по ул. Широтной.

Соответствующее решение о проведении ярмарок принято в городской администрации, сообщили в департаменте потребительского рынка.

Теги: ярмарка , Выставочный зал , торговля
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