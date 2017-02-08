В феврале и марте в Тюмени пройдут продовольственные ярмарки

Специализированные продовольственные ярмарки пройдут в областном центре 18 февраля, 11 и 25 марта на двух площадках.

С 8 до 16 часов горожан будут ждать на прилегающей территории ТЦ "Выставочный зал" (ул. Севастопольская, 12). С 7 до 17 часов торговля будет организована на территории между зданиями №№ 199 и 209 по ул. Широтной.

Соответствующее решение о проведении ярмарок принято в городской администрации, сообщили в департаменте потребительского рынка.