Тюмень за день: 1 февраля

В тюменском турнире на кубок ТСК "Прибой" примут участие танцоры из разных городов

Соревнования по танцевальному спорту на кубок танцевально-спортивного клуба "Прибой" пройдут 12 февраля в спортивном комплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а). Заявки на участие подали уже более 100 пар из Тюмени, Ишима, Тобольска, Сургута, Нижневартовска и Кургана. Регистрация продолжается.

В тюменских школах начался прием детей в первый класс

В предстоящем учебном году образовательные учреждения Тюмени примут более 11 тысяч новоиспеченных школьников. Подача заявлений в первый класс для детей с микроучастка, закрепленного за конкретным муниципальным учреждением, ведется во всех школах с 1 февраля до 30 июня.

В центре Тюмени откроется автокинотеатр

Советские фильмы с 1 февраля будут транслироваться на большом экране на фасаде ТЦ "Рентал". Смотреть кино зрители смогут из своих машин на парковке напротив.

В Тюмени снесли незаконно построенную гостиницу

Самовольно возведенную гостиницу в частном секторе в районе Червишевского тракта по решению суда снесли в Тюмени накануне. Одноэтажный пристрой из железобетонных панелей и пеноблоков к жилом дому находился на земельном участке на улице Степной 7-й переулок.

Тюменское концертно-театральное объединение представит интеллектуальное меню в ресторанах сети "МаксиМ"

Тюменское концертно-театральное объединение и ресторанный холдинг "МаксиМ" запускают необычную акцию. Гостям сети ресторанов предложат эксклюзивное меню с лучшими культурными мероприятиями на ближайший месяц.