В Тюмени снесли незаконно построенную гостиницу

12:00 01 февраля 2017
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pixabay.com

Самовольно возведенную гостиницу в частном секторе в районе Червишевского тракта по решению суда снесли в Тюмени накануне. Одноэтажный пристрой из железобетонных панелей и пеноблоков к жилом дому находился на земельном участке на улице Степной 7-й переулок.

Строение было оборудовано под гостиницу, комнаты снимали граждане Узбекистана и Таджикистана, которые приезжали в Тюмень на временные заработки. В скором времени соседи пожаловались в правоохранительные органы, так как постояльцы ночлега доставляли много неудобств: нарушали общественный порядок и мусорили на соседних участках.

Как сообщают в региональном УФССП, приставы трижды привлекали владельца пристроя к административной ответственности за игнорирование содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, но решение суда он не исполнил. Когда срок для добровольного исполнения истек, пристройку снесли принудительно.

Теги: гостиница , судебные приставы , снос
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