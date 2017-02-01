Тюменское концертно-театральное объединение представит интеллектуальное меню в ресторанах сети "МаксиМ"

Тюменское концертно-театральное объединение и ресторанный холдинг "МаксиМ" запускают необычную акцию. Гостям сети ресторанов предложат эксклюзивное меню с лучшими культурными мероприятиями на ближайший месяц.

"Хлеба и зрелищ!" - еще в первом веке сокрушался древнеримский поэт-сатирик Ювенал, описывая два главных стремления римского народа. Двадцать веков спустя "хлеб и зрелища" все так же остаются одними из главных человеческих потребностей, при этом еда становится более изысканной, а развлечения – интеллектуальными. Ресторанный холдинг "МаксиМ" и ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" предлагают жителям и гостям Тюменской области решить, какие спектакли и концерты посетить, не отрываясь от бизнес-ланча или наслаждения изысканным ужином.

Благодаря специальному театрально-концертному меню гости ресторанов сети "МаксиМ" познакомиятся с репертуарами тюменских драматеатра, филармонии, ДК "Нефтяник", театра кукол и Тобольского драматического театра имени Петра Ершова. Так, специальное меню на февраль предлагает посетить постановки ТБДТ "Дни Турбиных", "Доходное место", "С любимыми не расставайтесь", концерт группы "Зодчие" в золотом составе в большом зале филармонии и концерт "Наши рок-хиты" в исполнении симфонического оркестра в "Нефтянике". В наступающем месяце состоятся премьеры детской сказки "Как зубки на Машу обиделись" и экзотического шоу "Африкана-на-на". А в Тобольске пройдет премьерный показ спектакля "Ню".

Подробное расписание культурных мероприятий можно найти на сайте Тюменского концертно-театрального объединения и в группе "Афиша [Тюмень]" в социальной сети "ВКонтакте".

Справки по телефону единого call-центра +7 (3452) 68-77-77.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И.Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.