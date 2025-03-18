V Всероссийский форум "Пассионарии культуры" стартует в Тюмени 19 марта

V Всероссийский форум студентов и творческой молодёжи "Пассионарии культуры" состоится в Тюмени с 19 по 22 марта. Организаторами выступают Тюменский государственный институт культуры и Общественная палата Тюменской области.
Юбилейный форум будет посвящен художественно-творческим направлениям. Активности форума примут концертные залы ТГИК, молодёжный театральный центр "Космос", мультицентр "Контора пароходства" и другие площадки города.
Участники продемонстрируют свои таланты в хореографии (классический, народный, эстрадный, современный, спортивный бальный танец), вокально-хоровом искусстве (академический, народный, эстрадно-джазовый вокал, авторская песня, хоры, ансамбли), литературном творчестве (авторские стихи и проза), изобразительном искусстве (живопись, графика), театральном искусстве (самодеятельный, социальный театр, театр малых форм, оригинальный жанр) и художественном слове (конкурс чтецов).
Также участников ждут мастер-классы от экспертов, работа в творческой лаборатории кафедры социально-культурной деятельности, культурологии и социологии ТГИК и, конечно, новые знакомства, вдохновение и незабываемые впечатления.
С программой форума и другими подробностями мероприятия можно ознакомиться на странице события во "ВКонтакте".
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