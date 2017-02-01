В тюменском турнире на кубок ТСК "Прибой" примут участие танцоры из разных городов

Соревнования по танцевальному спорту на кубок танцевально-спортивного клуба "Прибой" пройдут 12 февраля в спортивном комплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а). Заявки на участие подали уже более 100 пар из Тюмени, Ишима, Тобольска, Сургута, Нижневартовска и Кургана. Регистрация продолжается.

Турнир начнется в 9:00 со спортивно-массового мероприятия по танцевальному спорту, в рамках которого на паркете выступят самые юные танцоры 2012-2013 и 2008 – 2011 годов рождения.

Кубковые соревнования стартуют в 10:30 с отборочных туров и будут проходить одновременно на двух площадках. За место в финале поборются танцоры возрастных категорий "Дети начинающие", "Дети-1" и "Дети-2".

Дневное отделение открывается в 13:30 выступлениями спортсменов "Дети-1", "Дети-2" и "Юниоры-1" (класс "Е"), а также "Дети 1+2" открытого класса. Они будут исполнять программы "Латина" и "Стандарт". В 17:00 в борьбу вступают танцоры "Дети-1" и "Дети-2" класса "D", а также "Юниоры-1" открытого, "Е" и "D" классов.

В вечернем отделении судьи будут оценивать более опытных танцоров: в 19:30 начнутся состязания между "Юниорами-1" и "Юниорами-2" открытого и "С" классов. Завершит соревновательный день группа "Молодежь + Взрослые" до "А" класса.

Финалистов соревнований наградят медалями и грамотами. Победители и призеры получат заветные кубки. Участников спортивно-массового мероприятия отметят медалями.

Главным судьей соревнований на Кубок ТСК "Прибой" станет Елена Колобова из Москвы – судья всероссийской и международной категории WDSF. Турнир будет проходить в соответствии с правилами Союза танцевального спорта России.

Вход для взрослых на весь день соревнований будет стоить 600 рублей, дети до 10 лет, ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды могут посетить мероприятие бесплатно.

Конкурс проходит при поддержке Союза танцевального спорта России и Федерации танцевального спорта Тюменской области. Организатором является ДМОСО "Федерация массового танцевального спорта города Тюмени" и танцевально-спортивный клуб "Прибой". Предварительная регистрация участников соревнований проводится на официальном сайте.

СДЮСШОР "Прибой" основана в феврале 1964 года. В 2001 году школа получила статус – Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В 2008 году была реорганизована в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 20.11.2015 МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" переименовано в МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" города Тюмени. Спортивная школа имеет в своем распоряжении три современных спортивных комплекса — СК "Прибой", СК "Строймаш", каток "Прибой". Учреждение осуществляет свою деятельность по направлениям: бокс, греко-римская борьба, футбол, тхэквондо, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, пауэрлифтинг, регби, гиревой, спортивные танцы (танцевально-спортивный клуб "Прибой" создан 14.01.2016), а также каратэ, модульные программы, айкидо, единоборства, тренажерный зал, аквааэробика, джампинг, английский язык для детей, подготовка детей к школе и другие. С 2009 года директор учреждения – Александр Яковлев.