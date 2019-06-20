Спортшкола "Прибой" познакомила тюменцев с разными видами спорта в рамках Всероссийского Олимпийского дня

Фото Евгения Шульца

Настоящий праздник спорта проходил16 июня у стадиона "Геолог". ДЮСШ "Прибой" в рамках XXX Всероссийского олимпийского дня представила сразу несколько площадок, на которых гости могли ознакомиться с секциями школы, пообщаться с тренерами и посмотреть показательные выступления.

Всероссийский олимпийский день – важное мероприятие, которое традиционно проходило в Тюмени в День молодежи. В этом году событие получилось особенным – Олимпийский день стал отдельным масштабным праздником с насыщенной, разнообразной и полезной программой от спортивных учреждений региона.

С юбилейным, тридцатым Всероссийским олимпийским днем всех тюменцев поздравила президент РОО "Олимпийский Совет Тюменской области", олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова. "Это новый формат. Надеюсь, что каждый найдет по душе себе занятие, активно проведет день, пообщается с Олимпийскими призерами, участниками Олимпийских игр, получит хорошее настроение, несмотря на погоду", - отметила она.

В рамках официальной части представитель Олимпийского комитета России вручил награды за заслуги в развитие Олимпийского движения в России, большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Тюменской области.

"Нам есть, чем гордиться: Тюменская область имеет плеяду олимпийцев и паралимпийцев, чемпионов. У нас создаются максимально все условия для занятий спортом и физической культуры. Жители Тюмени постоянно участвуют в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, наполняют стадионы, трибуны, спортивные площадки. Желаю всем побед, удачи на спортивных площадках, вперед к Олимпийским вершинам!", - выступил начальник отдела по спорту департамента по спорту и молодежной политике Администрации г. Тюмени Сергей Борисевич.

На главную сцену вышла "Команда мечты": это Олимпийские чемпионы – Галина Куклева, Луиза Носкова, Ольга Мельник, Наталья Проскурякова, Евгений Макаренко, Рустам Тотров, Денис Спицов, Павел Вавилов, Николай Полухин, Любовь Васильева. Вместе с тюменцами прокричали один из лозунгов спортсменов: "Где Россия – там победа!".

В течение трех часов горожане совершенно бесплатно участвовали во всевозможных соревнованиях, мастер-классах и открытых занятиях, смотрели показательные выступления спортсменов и наслаждались творчеством тюменских вокальных и хореографических коллективов.

ДЮСШ "Прибой" приняла активное участие в организации нескольких площадок по разным видам спорта. Олимпийский чемпион Евгений Макаренко провел мастер-класс и открытую тренировку по боксу. Все желающие смогли принять участие в мастер-классе по акробатическому рок-н-роллу. Помимо полезных мастер-классов, гостей ждали невероятно яркие и динамичные показательные выступления от тех ребят, которые уже обучаются в школе по выбранным направлениям.

Мастер-класс по греко-римской борьбе провел серебряный призёр летних Олимпийский игр 2012 года в Лондоне, заслуженный мастер спорта РФ Руслан Тотров.Также "Прибой" организовал показательные выступления по этому направлению.

По словам тренера-преподавателя по греко-римской борьбе Павла Парфенова, гости мероприятия проявили активный интерес к данному виду спорта.

"Мы сегодня с учениками провели показательные выступления для всех желающих. Наши ребята выходили парами и делали по одному приему, а потом менялись. Возраст спортсменов – 12-14 лет, они уже 3-5 лет занимаются. Для спорта это совсем немного, они пока еще только начинают свой путь, пытаются вырасти сильными, мужественными и ничего не бояться. А мы им в этом помогаем. А родители, дети которых заинтересовались греко-римской борьбой, могут задать все волнующие их вопросы про этот вид спорта и узнать подробности записи в нашу спортивную школу", - рассказал тренер "Прибоя".

На площадке танцевально-спортивного клуба "Прибой" проходили показательные выступления по спортивным танцам. Присоединиться к танцорам могли все желающие: для них юные спортсмены провели мастер-класс и научили нескольким несложным движениям.

Особой популярностью пользовалась тестовая площадка ГТО. Движение "Готов к труду и обороне!" в Тюменской области набирает обороты, в нем активно участвуют и взрослые, и дети. На спортивном празднике тюменцев консультировали по вопросам сдачи норм и регистрации.

Одна из важных задач Олимпийского дня – познакомить ценителей здорового образа жизни с разными видами спорта, доступными для каждого ребенка в Тюмени. Для этого прославленные тюменские спортсмены общались с семьями, проводили мастер-классы, фотографировались с ребятами и рассказывали, с чего начинали свой путь в спортивной карьере.

ДЮСШ "Прибой" упростила задачу знакомства с видами спорта, представленными в школе, оформив информационную площадку. Родители и будущие спортсмены смогли изучить многообразие секций, получить консультацию и выбрать спорт по душе. Осталось дождаться осени – ведь именно в сентябре начнутся новые наборы детей, который хотят маленькими шажками вступить на путь к большому спорту.

Отметим, XXX Всероссийский олимпийский день в Тюмени был приурочен к 125-летию Международного олимпийского комитета (МОК) и II Европейским играм, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Большой спортивный праздник проводился региональной общественной организацией "Олимпийский совет Тюменской области" под эгидой Олимпийского комитета России и при содействии Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и Департамента по спорту и молодежной политике Администрации Тюмени.