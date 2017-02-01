В тюменских школах начался прием детей в первый класс

В предстоящем учебном году образовательные учреждения Тюмени примут более 11 тысяч новоиспеченных школьников. Подача заявлений в первый класс для детей с микроучастка, закрепленного за конкретным муниципальным учреждением, ведется во всех школах с 1 февраля до 30 июня.

Записать ребенка в любую школу вне зависимости от места жительства и при наличии в ней свободных мест можно будет с 1 июля по 5 сентября. В департаменте образования добавили, что о сроках приема заявлений в школу в микрорайоне "Восточный-2", которую планируют достроить летом, сообщат позже.

Подать заявление о приеме в школу можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг в сфере. Горячая линия городского департамента образования по приему граждан в общеобразовательные организации Тюмени будет работать сегодня с 14 до 18 часов. Всю интересующую информацию можно получить по телефону: (3452) 45-35-85.