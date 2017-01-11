Тюмень за день: 11 января

Тюмень уступила в Википедии русскому мату, но потеснила Черногорию и Ницше

Русская Википедия подвела итоги работы в 2016 году. Новостной раздел популярной энциклопедии, который называется Викиновости, поделился рейтингами наиболее посещаемых страниц в русскоязычном разделе Википедии и Викигида. Тюмень занимает в них не самые высокие места, опередив тем не менее многих весьма достойных конкурентов.

В новогодние каникулы музеи посетили более пяти тысяч тюменцев

Жители и гости Тюмени проявили большой интерес к музейным мероприятиям во время новогодних праздников. Детские и семейные мастер-классы, интерактивные квесты, экскурсии и тематические выставки посетили 5 тысяч 776 человек.с

На участке Московского тракта перекроют межквартальный проезд

В Тюмени изменится схема дорожного движения вблизи Комсомольского сквера. С 1 февраля на Московском тракте будет перекрыт межквартальный проезд у домов № 16, 16а и 18.

За два дня в Тюмени обморозились тринадцать человек

Вчера скорая скорая медицинская помощь понадобилась семи тюменцам. С поверхностными обморожениями в городские больницы попали три женщины и двое мужчин, еще одного мужчину увезли с тяжелой степенью обморожения — у него начался некроз. Как отмечают в областной станции скорой помощи, все пострадавшие были трезвы. Половине из них скорую вызывали случайные свидетели на улице, остальные дожидались помощи дома.

Тюменцам расскажут, как неожиданно для себя стать владельцем целой сети ресторанов

Многие мечтают стать миллионерами или даже олигархами. Для этого люди читают многочисленные книги по бизнесу, посещают столь же многочисленные тренинги. А на самом деле нужно всего лишь быть готовым рискнуть в подходящий момент. И этот момент случается в жизни каждого. Этому посвящено будет уже третье по счету "Оптимистичное бизнес-шоу".