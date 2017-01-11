Тюменцам расскажут, как неожиданно для себя стать владельцем целой сети ресторанов

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Многие мечтают стать миллионерами или даже олигархами. Для этого люди читают многочисленные книги по бизнесу, посещают столь же многочисленные тренинги. А на самом деле нужно всего лишь быть готовым рискнуть в подходящий момент. И этот момент случается в жизни каждого. Этому посвящено будет уже третье по счету "Оптимистичное бизнес-шоу".

Скептики пока не дождались провала стартовавшего в октябре прошлого года проекта Игоря Самойлика. Напомним, бывший тюменский политолог, а ныне маркетолог решил устроить мероприятие, которое должно было посрамить имевшиеся к тому времени в нашем городе бизнес-ивенты. И первое же "Оптимистичное бизнес-шоу" стало действительно событием. Известный предприниматель Сергей Пантелеев настолько откровенно рассказал о том, как он превратился из миллиардера в миллионера перестал быть владельцем крупного регионального ресторанного холдинга, что NewsProm.ru включил его в список 20 тюменцев, удививших наше издание в 2016 году.

Вопреки поговорке, комом вышел второй блин: из-за отказа спикера следующее мероприятие оказалось под угрозой срыва. По счастью, неприятные последствия ограничились лишь переносом шоу на более позднее время. Но третья по счету попытка должна стать моментом истины: сбудутся ли надежды злопыхателей на то, что Самойлик выдохнется, или же он заставит наконец умолкнуть голос скептиков? Это можно будет увидеть уже завтра.

На очередном "Оптимистичном бизнес-шоу" владелец "Ресторанной федерации "Вкус 72" Алена Картышкина обещает рассказать, как она работала в этой компании по найму, и у нее даже в мыслях не было превратиться в бизнес-леди. Что было затем? Затем была загадочная процедура, которая называется MBO. Впрочем, загадочная скорее для сибирских реалий. А вот для американцев это предмет самых искренних страстей, которые легли в основу бестселлера "Варвары у ворот" (1989 год) и одноименного кинофильма, выигравшего "Эмми" и "Золотой глобус". События этих произведений описывают борьбу за контроль над компанией RJR Nabisco, которая должна быть известна всем любителям печенья Oreo и сигарет Camel. Символично, что главный герой той авантюры, Фредерик Росс Джонсон, скончался в самые последние дни 2016 года. Имеет смысл вспомнить его "подвиги" и заодно узнать, существуют ли в Тюмени свои Генри Крависы и Ники Форстманны, или же за ними надо ехать на Уолл-стрит?

Мероприятие начнется 12 января в 19 часов в ресторане "Vintage" областного центра (улица Республики, 143А). Организаторами приветствуется предварительная регистрация участников письмом с ФИО и номером телефона на почту: businessshow72@gmail.com. Стоимость участия типична для Тюмени - 500 рублей. Алена Картышкина обещает гостям торт, шампанское и папарацци.

Евгений Сидоров